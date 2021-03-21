Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео

Украинский проспект первого полусреднего дивизиона Василий Чеботарь (8-0, 3 КО) добыл эффектную победу над до этого небитым боксером из Германии Йоаном Ликом (6-1, 0 КО).

Встреча в рамках Шоу от K2 Promotions прошла на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах и завершилась досрочно.

После небольшого обмена ударов на 2-й минуте первого раунда 19-летний одессит левым боковым словил своего соперника, моментально вырубив его.

33-летний немец долгое время не мог подняться, приходя в себя от убийственного хука.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне непобедимый британец Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) добыл эффектную победу над Кшиштофом Гловацки (31-3, 19 КО) и завоевал вакантный чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.

Поединок в Лондоне завершился досрочным нокаутом 34-летнего боксера из Польши.