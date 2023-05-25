Непобедимый экс-чемпион мира пересмотрел бой Ломаченко – Хэйни и пришел к "другому результату"

Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) Шакур Стивенсон признался, что он изменил свое мнение относительно своего результата в бою между Девином Хейни и Василием Ломаченко. Первоначально после боя Василия и Девина Стивенсон вышел на ринг, где назвал Лому явным победителем.

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Спустя несколько дней, 25-летний уроженец Ньюарка повторно посмотрел битву в Лас-Вегасе и теперь считает, что это должна была быть либо ничья, либо очень тонкая победа украинца.

"Я просто вернулся и пересмотрел его, и я пришел к другому результату, чем в прошлый раз. Честно говоря, мне кажется, что это либо ничья, либо Ломаченко 7:5. До этого у меня было 8-4 в пользу Ломы", – цитирует Стивенсона Boxing-social.com.

Сам Василий на пресс-конференции после встречи с Хэйни заявлял, что был абсолютно уверен в своей победой.

Как сообщает американский портал, неудивительно, что Стивенсон уже дважды смотрел этот бой в Лас-Вегасе, поскольку он может быть следующим в очереди на бой с Хейни.

Шакур уже был чемпионом мира в полулегком и суперлегком весе, и многие в боксе считают, что это только вопрос времени, когда он добавит (возможно, несколько) поясов уже в легком дивизионе в свою коллекцию.

В апреле Стивенсон провел свой дебютный поединок в легком весе, на домашнем ринге победив Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО). Эта встреча завершилась досрочным техническим нокаутом.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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