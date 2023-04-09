Вундеркинд-дебютант выиграл бой нокаутом и стал претендентом на возможный бой с Ломаченко. Видео

Олимпийский призер и экс-чемпион мира в двух дивизионах американский вундеркинд Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) на домашнем ринге победил Шуичиро Йошино (16-1, 12 КО). Дебютная встреча для Стивенсона в легком весе (до 61,2 кг) завершилась досрочным техническим нокаутом.

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Это позволило 25-летнему уроженцу Ньюарка стать обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Дэвин Хэйни. 20 мая с Хэйни дерется Василием Ломаченко.

Уже во 2-м раунде 31-летний японец увлекся атакой, пропустив левый короткий кросс, угодив в нокдаун. Стивенсон продолжал доминировать, мастерски уходя от ударов соперника и демонстрируя высочайшую эффективность в нападении.

В 4-й трехминутке Йошино пропустил серию боковых ударов, вновь оказавшись на канвасе.

Японский боксер пошел ва-банк, стараясь победить "лаки-панчем", но вместо этого стал пропускать все больше и больше. В 6-м раунде после очередных пропущенных плюх от непобедимого фаворита, судья остановил избиение.

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