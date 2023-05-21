Ломаченко впервые прокомментировал поражение от Хэйни

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не понимает, почему проиграл после обладателю титулов WBO, WBC, IBF, WBA в легком весе Девину Хэйни (30-0, 15 КО). Во время пресс-конференции Лома не смог ответить на вопрос журналиста, что ему необходимо было предпринять в ринге, чтобы завоевать пояса.

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"Что мне нужно сделать, чтобы судьи отдали мне предпочтение? Это хороший вопрос. Я не знаю. Когда я дерусь, то, возвращаясь после каждого раунда в свой угол, я понимаю: "Хорошо, это мой раунд", – цитирует Лому fightnews.info.

Василий признался, что когда выходил на 12-й раунд, то понимал, что может больше сосредоточиться на защите и отдать сопернику этот раунд.

"Потому что он мне не нужен, поскольку я выиграл в 11-м. Мне так кажется, я не утверждаю. Но по ходу 11-го раунда я понимал, что он мой. Я не знаю. Возможно, я не разбираюсь в боксе", - отметил украинец.

Лома считает, что один момент, когда он потряс Хэйни.

"Кажется, в десятом раунде - я не помню на сто процентов. Но один раз я увидел, что он оказался в плохой ситуации. Однако я понимал, что должен и дальше придерживаться своей стратегии и сфокусироваться на ней", - признался боксер из Украины.

Василий не согласился с утверждением, что он вел себя грязно.

"Вы посмотрели бой. Видели ли вы со моей стороны какие-то грязные моменты? Это ответ на вопрос, грязный ли я боец. Возможно, он пытался играть в психологические игры. Может быть, это было частью его плана. Лучше спросите его, что он имел в виду, потому что я не понимаю", - подытожил Ломаченко на пресс-конференции после боя с Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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