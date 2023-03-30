Не Усик: у Фьюри назвали приоритетный бой

В команде британца Тайсона Фьюрпи (33-0-1, 24) считают поединок против его соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) более привлекательным, чем бой с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). Противостояние Цыганского короля и ЭйДжея выглядит более значимым для супертяжелого дивизиона.

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Такое мнение в интервью Sky Sports выразил президент промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Фьюри, Тодд ДеБеф. Он отметил, что оба спортсмена представляют Великобританию – родину бокса, и имеют огромную фанатскую базу, которая обеспечит огромный гонорарный фонд.

"Я всегда говорил, что это именно такой бой. Они оба отлично раскручены, имеют огромные фан-базы, и, к счастью, они оба родом из Великобритании, поэтому замечательно, что эта страна смогла произвести этих невероятных боксеров. Этот бой всегда есть и будет для меня самым важным в мире супертяжелого веса из-за личностей и истории. Срыв боя с Усиком? Это разочарование для всех нас", – сказал промоутер Тайсона.

Ранее другой представитель Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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