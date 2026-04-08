Европа снова стоит перед выбором, который уже не раз откладывала. И на этот раз отложить не получится.

Далее текст на языке оригинала.

Принцип одностайності, який десятиліттями вважався гарантією балансу в Європейському Союзі, сьогодні перетворився на його головну слабкість. Те, що мало захищати інтереси всіх, дедалі частіше використовується як інструмент блокування, торгу і відвертого шантажу.

Ми це добре знаємо з власної історії – я про це розповів з трибуни Верховної Ради у середу, 8 квітня. Коли у XVII столітті укладалася Гадяцька угода – спроба створити федеративну модель співіснування – вона зруйнувалася через політичну волю тих, хто не був зацікавлений у сильній і рівноправній конструкції. Коли Микола Хвильовий закликав "Геть від Москви – дайош Європу", це закінчилося не інтеграцією, а репресіями. Коли Україна стояла за крок до угоди з ЄС, Росія зірвала цей процес, що зрештою призвело до Євромайдану.

Що об’єднує всі ці історії? Одне: будь-яка спроба України рухатися до Європи завжди наштовхувалася на зовнішній опір і на внутрішню слабкість самих європейських механізмів.

Сьогодні ця слабкість має конкретне ім’я – право вето.

У теорії воно гарантує рівність держав. На практиці ж – дозволяє окремим урядам блокувати рішення, важливі для всього континенту. І що гірше – використовувати це як інструмент торгу. Не заради принципів, а заради короткострокових політичних або економічних вигод.

Про це прямо говорить Манфред Вебер: Європа, де окремі країни можуть блокувати рішення, стає вразливою до впливу Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

Українці це добре розуміють. Європа має позбутися шантажу політиків на кшталт Віктора Орбана і Роберта Фіцо. І усвідомити, що руйнування ЄС є метою не лише Росії, а й частини політичного істеблішменту США, що продемонстрував візит віцепрезидента Джей Ді Венса.

Україна сьогодні платить за європейські цінності найвищу ціну. І водночас змушена чекати, поки хтось один вирішить, чи варто рухатися далі. Це стратегічно небезпечно для самої Європи.

Саме тому питання відмови від принципу одностайності – це про те, чи здатен Європейський Союз діяти як геополітичний суб’єкт, а не як клуб із правом блокування.

Так, перехід до голосування більшістю – складний і політично чутливий крок. Але це єдиний спосіб зробити Європу дієздатною.

Америка змінюється. І саме тому сильна та безпечна Європа можлива лише разом з Україною. Це сьогодні очевидно як ніколи.