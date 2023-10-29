Фьюри – Нганну. Опубликованы видео лучших моментов боя и судейские записки

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) с большим трудом победил камерунца Фрэнсиса Нганну, ранее выступавшего в UFC. Поединок в Эр-Рияде прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей.

Бой складывался для британского супертяжа непросто. Уже в третьем раунде Цыганский король "зевну" левый боковой в висок и очутился в нокдауне.

В 8-й трехминутке Нганну также имел шанс досрочно завершить схватку, но Тайсон смог выдержать град ударов 37-летгео экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

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Судя по судейским запискам арбитры были единодушны относительно третьего и восьмого раундов, засчитав их в актив камерунского бойца. 5-й, 6-й и 9-й были отданы Фьюри.

Хуан Карлос Пелайо и Алан Кребс отдали перевес Тайсону, а Эд Гарнер насчитал победу Нганну.

Как сообщал OBOZ.UA, после оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду.

Отметим, что Усик был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

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