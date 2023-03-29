Назван новый соперник Усика после отказа Фьюри

Украинский чемпион WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) свой следующий бой проведет против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Как сообщает у себя в Twitter известный журналист Майкл Бенсон, со ссылкой на промоутера Дюбуа Фрэнка Уоррена, стороны уже начали переговоры.

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"Команда британца направила медицинское подтверждение по запросу WBA, чтобы доказать, что Дюбуа оправился от травмы и может стать следующим обязательным претендентом для Усика", – написал Бенсон.

Ранее Дюбуа заявил, что не хочет терять возможность получить несколько поясов, победив Усика.

"У меня хватит сил сделать это и выиграть бой. Я готов положить конец его правлению. Я в отличной форме и нокаутирую Усика", – рассказывал в свое время 25-летний британский супертяж.

По мнению экспертов, это будет очень сложным боем Дюбуа, который перенес тяжелую травму колена. Даниэль будет заметно уступать украинцу в скорости, с учетом того, что ему удалили хрящ.

В последнем бою Дюбуа едва избежал нокаута от малоизвестного соперника Кевина Лерену в декабре прошлого года в андеркарте боя Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне

Если Дюбуа ростом 196 см и весом порядка 110 кг победит Усика, ему будет намного легче устроить неоспоримый поединок с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, потому что у них один и тот же промоутер в лице Фрэнка Уоррена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

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