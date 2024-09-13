Назван единственный шанс Фьюри победить Усика в реванше

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джо Джойс (16-3, 15 КО) выразил уверенность в том, что результат реванша Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Александра Усика (22-0, 14 КО) будет зависеть от готовность британца. 38-летний боксер отметил, что его соотечественнику нужно будет приготовить неожиданные решения, чтобы выиграть бой.

Видео дня

Об этом Джойс заявил в интервью secondsout.com. Уроженец Лондона добавил, что Усик непременно снова окажется победителем противостояния, если Фьюри будет действовать в ринге так же, как он это делал в первом бою соперников, когда проиграл раздельным решением судей, а в девятом раунде был отправлен в нокдаун.

"Я думаю, что все зависит от Фьюри. У Усика есть план. Он очень умный боец, хитрый. Фьюри тоже, но я думаю, что все зависит от Фьюри, сможет ли он вытащить козырь из рукава, провести потрясающий тренировочный лагерь и поставить все на карту, а потом посмотреть, сможет ли он что-то сделать. А в остальном, если ничего не изменится, то снова победит Усик", – сказал Джойс.

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!