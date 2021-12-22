Назван единственный боксер, которому под силу побить Усика

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что единственным опасным соперником у Александра Усика в супертяжелом весе является британец Тайсон Фьюри. Против любых других боксеров Усик будет фаворитом.

При этом харьковчанин уточнил, что это не означает, что с остальными бойцами Усику будет легче или совсем легко.

"Кроме Фьюри, я поставил бы Сашу фаворитом со всеми. Но это все равно супертяжи, это все равно мощные плюхи. То есть это разные стили и другая антропометрия. Я думаю, Саша – большой молодец и красавец, но в супертяжах ему еще многое нужно доказать", – сказал Гвоздик в эфире Youtube-канала USACHEV TV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.