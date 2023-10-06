На улицах Киева заметили роскошное авто Усика: как выглядит суперкар чемпиона мира. Фото

Эксклюзивный суперкар BMW объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика был замечен на одной из улиц Киева. Автомобиль легендарного боксера сфотографировали в Рыльском переулке столицы, куда спортсмен, видимо, приехал за покупками.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в социальной сети Instagram. Усик приобрел BMW M760Li xDrive 2022 года выпуска. В базовой комплектации она стоит не менее 120 тысяч долларов. При этом стоит учитываться, что у боксера индивидуальная модель.

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Усик выбрал автомобиль в темно-зеленом цвете. BMW M760Li xDrive оснащен 6,6-литровым турбированным двигателем V12 мощностью 585 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км/ч всего лишь за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Напомним, Александр Усик нынешней зимой должен подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В пятницу, 6 октября, украинский боксер посетил футбольный матч Премьер-лиги, в котором житомирское "Полесье" сенсационно обыграло киевское "Динамо". В сети были опубликованы эмоции спортсмена на этот результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Тайсон Фьюри высмеял тех, кто считает Александра Усика сильнее американца Деонтея Уайлдера.

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