'Надо благодарить': появилось видео реакции Усика на фиаско 'Динамо' в матче с новичком УПЛ

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик эмоционально отреагировал на победу своего "Полесья" над киевским "Динамо" в 10-м туре Премьер-лиги. Новичок элитного дивизиона обыграл столичный коллектив, забив победный мяч в меньшинстве, и вышел на первое место в турнире.

Директор по вопросам медиа, маркетинга и спонсорства житомирского клуба Александр Денисов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал ролик с участием Усика. Наш суперчемпион не попал в заявку на игру (напомним, боксер подписал профессиональный контракт с "Полесьем – ред.), а наблюдал за игрой своей команды из VIP-ложи.

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После финального свистка арбитра Виталия Романова Усик не скрывал своей радости от сенсационной победы "Полесья". Он аплодировал футболистам, а также дал совет "Динамо".

"В церковь надо ходить перед играми и поединками. Благодарить, что все Слава Богу", – сказал боксер.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский назвал позором игру команды с "Полесьем". Напомним, столичный клуб во второй раз проиграл в новом сезоне Премьер-лиге и с 18-ю очками остался на пятой строчке турнирной таблицы. "Полесье" же сенсационно вышло на первое место. При этом у киевлян есть три игры в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко со словами "закрыть рот" выразил уверенность в том, что у команды нет другого выхода, кроме как выиграть чемпионат страны.

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