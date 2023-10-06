'Динамо' проиграло команде Усика, пропустив в большинстве два гола за шесть минут

Киевское "Динамо" добыло потерпело второе поражение в чемпионате Украины по футболу. Подопечные Мирчи Луческу в невероятно зрелищном выездном поединке были слабее житомирского "Полесья" – 2:3.

Встреча начала очень насыщенно. Уже на 4-й минуте капитан "бекло-синих" Виталий Буяльский воспользовался изящным пасом пяткой Назария Волошина и открыл счет. Однако хозяевам поля хватило лишь 10 минут, чтобы ответить своим точным ударом. Полузащитнику Борису Крушницкому удался удар из-за штрафной, с которым вратарь киевлян Георгий Бущан не справился.

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После этого хозяевам, которых с трибун поддерживал боксер Александр Усик, продолжили давить на оппонента. В первом тайме зрители изменений счета больше не увидели, а вот после перерыва события начали развиваться с космической скоростью.

На 50-й минуте гости заработали право на 11-метровый, который реализовал все тот же Буяльский. Практически сразу "Полесье" осталось в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Евгений Морозко. Тренер житомирян Юрий Калитвинцев в этой ситуации выпустил на поле форварда Филиппа Будковского.

Бывшему игроку сборной Украины хватило двух минут, чтобы заставить динамовцев во второй раз вводить мяч в игру с центра поля – 2:2. А еще пять минут Будковский помог отличиться хавбека Артему Козаку, который шокировал киевлян четким ударом в угол ворот Бущана метров с 12.

После этого "бекло-синие" устроили осаду ворот Дениса Бойко. Хавбек Александр Анидриевский ударом метров с 25 попал в штангу, но на большее киевлян не хватило. Более того, в компенсированное время удаление получил защитник гостей Александр Караваев.

Таким образом "Динамо" во второй раз проиграло в новом сезоне Премьер-лиге и с 18-ю очками осталось на пятой строчке турнирной таблицы. "Полесье" же сенсационно вышло на первое место. При этом у подопечных Луческу есть три игры в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко со словами "закрыть рот" выразил уверенность в том, что у команды нет другого выхода, кроме как выиграть чемпионат страны.

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