'Может быть организовано': российский экс-чемпион заявил о сговоре вокруг реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в легчайшем весе Дмитрий Кириллов выразил абсурдное мнение о том, что промоутеры готовят три поединка между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Россиянин назвал это стратегией организаторов, которые заинтересованы в том, чтобы заработать как можно больше денег.

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Об этом Кириллов заявил в интервью порталу Fight.ru. По словам экс-боксера, Фьюри должны специально отдать победу в реванше с украинцем, который намечен на 21 декабря. В то же время, представитель РФ добавил, что ожидает второй победы Усика над соперником, если вокруг боя не будут сговоров.

"Вообще стратегия этого боя мне кажется на трилогию. Возможно, будет победа Фьюри и затем третий бой. Это может быть организовано специально, а может и не специально. Там большие деньги вокруг этого боя. Если не будет никаких подводных камней, то думаю, что Усик снова победит его, потому что он уже подобрал к нему рычаги и Фьюри ничего не сможет ему противопоставить даже в максимальной готовности", – сказал Кириллов.

Напомним, Усик побил Фьюри 18 мая раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Спустя два месяца украинец лишился своего статуса после отказа от пояса Международной федерации бокса (IBF).

Стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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