'Я это так не оставлю!' Елена Тополя сделала заявление после задержания своего шантажиста и впервые раскрыла детали их знакомства

Певица Елена Тополя впервые вышла в публичное пространство после резонансного заявления о шантаже и, соответственно, самого шантажа интимными видео. Артистка отметила, что решила вдаться в подробности личной жизни, чтобы развеять слухи о собственной измене.

Артистка отметила в видео в Instagram, что не собирается замалчивать ситуацию и намерена довести дело до конца в правовом поле. По ее словам, распространение ложной информации стало отдельной проблемой, с которой она также будет бороться юридически.

"Все, кто хоть как-то участвует в распространении материалов уголовного преступления будут привлечены к ответственности! Я это так не оставлю! Обещаю!" – заявила певица.

Елена Тополя решила прояснить ключевой момент, вокруг которого возникли сплетни. По ее словам, знакомство с мужчиной состоялось уже после начала официальной процедуры расторжения брака. Отметим, что документы на развод были зарегистрированы еще в начале декабря 2025 года.

"Познакомилась с парнем я лишь через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака. Считаю, что это моя личная жизнь и она не должна быть в доступе ни у кого. То, что произошло, – это уголовное правонарушение, за которое должны нести ответственность. По закону. Все будут отвечать по закону. У меня все доказательства в наличии", – подчеркнула она, добавив, что ничего противозаконного не делала и имеет полное право на приватность.

Тополя напомнила, что слив и распространение интимных материалов является уголовным правонарушением, а все доказательства уже переданы следствию. Артистка призвала прекратить спекуляции и "фантазии" относительно ее личной жизни.

"Думайте сами, кому так интересно, кому так нужно выставить меня в таком свете. Возможно, подкинете хорошую идею, хорошую мысль. А сейчас желаю всем нормальной человеческой жизни", – подытожила Елена Тополя.

Это заявление прозвучало на фоне громкого скандала вокруг самой Елены Тополи, интимные видео которой были слиты в сеть злоумышленниками. По данному факту открыто уголовное производство по шантажу и распространению материалов порнографического характера. Сама певица призывала не распространять такие материалы, подчеркивая, что каждое повторное распространение является отдельным нарушением закона.

Ранее ситуацию публично прокомментировал Тарас Тополя. По его словам, интимные материалы он получил на электронную почту ночью, после чего сразу обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении – распространении порнографического контента. Артист подчеркнул, что после объявления о разводе Елена Тополя имела полное право на личную жизнь, а любое вмешательство в ее приватность недопустимо.

Тополя также заявил, что имеет собственные предположения относительно лиц, которые могут стоять за кампанией дискредитации. По его словам, речь идет о человеке, который годами преследовал их семью, системно оставлял оскорбительные комментарии и пытался нанести вред как публично, так и непублично.

Между тем в Национальной полиции Украины подтвердили задержание 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже Елены Тополи и вымогательстве 75 тысяч долларов. Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тарас Тополя стал жертвой мошенников сразу после слива интимных видео экс-супруги Елены. По словам артиста, на следующий день после инцидента его знакомым и друзьям начали массово звонить и писать с неизвестных номеров, представляясь якобы от его имени.

