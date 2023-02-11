Джошуа впервые раскрыл слова Усика, после которых он выкинул чемпионские пояса украинца

Британский боксер Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который после поражения от Александра Усика (20-0, 13 КО) в матче-реванше выбросил за ринг чемпионские пояса украинца, заявил, что таким образом отреагировал на оскорбление от него. По словам 33-летнего уроженца Уотфорда, Александр якобы ему сказал что-то не то на расовой почве.

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Джошуа рассказал, что Усик, назвавший его "большим и сильным", спровоцировал его в тот момент, когда эмоции взяли над ним верх.

"Тогда были сказаны определенные вещи на ринге. Не оправдания. Усик сказал "ты великий и сильный". Это прозвучало словно "ты сильный". Многим спортсменам из африкано-карибского сообщества говорят, что они сильны. И я чувствую, что это довольно унизительно, потому что говорят не о твоем таланте", – цитирует Энтони boxing-social.

Британец признался, что не понаслышке знает о таких оскорблениях, так как он темнокожий боец.

"Поэтому, когда он сказал, что я большой и сильный, это было похоже на тревожный звоночек. В тот момент я был на взводе и это меня просто взорвало. Это были чистые, некотролируемые эмоции", – подытожил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, после боя Энтони хотел сразу покинуть арену, устроив потасовку с членами своей команды и перепалку с болельщиками.

Его промоутер Эдди Хирн дал объяснение поступкам своего подопечного.

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