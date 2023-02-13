newspaper
img

"Моя карьера закончилась": Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,0 т.
'Моя карьера закончилась': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) впервые принес свои извинения за поведение после поражения в реванше украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО). Уроженец британского Уотфорда признался, что его истерика, когда он ругался с болельщиками, покинул ринг и выбросил за его пределы пояса соперника, была излишне эмоциональной.

Видео дня
''Моя карьера закончилась'': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

Об этом Джошуа рассказал в интервью BBC Radio 5. По его словам, он лично не разговаривал с Усиком после поединка, однако связался с легендарным Владимиром Кличко, которого попросил передать свои извинения Александру. Британец подчеркнул, что его эмоции связаны с разочарованием от поражения.

''Моя карьера закончилась'': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком
''Моя карьера закончилась'': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

"послушайте, я не идеальный. Поступил неправильно. Я не разговаривал с Усиком, но говорил с Владимиром. Попросил, чтобы он похлопал Усика по плечу и сказал, что я извиняюсь. Он молодец. Но это были неподдельные эмоции. Многим может показаться, что они не имели смысла, но это имело смысл для меня. Это показало, как много этот бой значил для меня. Я чувствовал себя так, будто моя карьера закончилась", – признался Джошуа.

''Моя карьера закончилась'': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

Напомним, Джошуа проиграл реванш Усику раздельным решением судей. После боя Энтони хотел сразу покинуть арену, устроив потасовку с членами своей команды и перепалку с болельщиками. Его промоутер Эдди Хирн дал объяснение поступкам своего подопечного.

''Моя карьера закончилась'': Джошуа прокомментировал истерику после реванша с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа впервые рассказал, какие слова Александра Усика заставили его выбросить за ринг чемпионские пояса украинца. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!