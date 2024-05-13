'Люди, заткнитесь!' Усик признался, что его сейчас раздражает в боксе

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) жестко высказался о победе Энтони Джошуа (28-3, 15 КО) над Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО). Наш соотечественник возмутился из-за реакции болельщиков и экспертов на успех британского боксера в бою с представителем смешанных единоборств.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Украинец напомнил о том, что для Нганну поединок 8 марта был лишь вторым на профессиональном ринге и он противостоял олимпийскому чемпиону и бывшему обладателю поясов супертяжелого дивизиона.

"Энтони Джошуа – олимпийский чемпион, а у Нганну это был второй бой в профессиональном боксе. Люди, проснитесь! Олимпийский чемпион и новичок. Это разные уровни. Тайсон Фьюри должен был сделать с Нганну то же самое, я не знаю, почему он устроил это шоу. Энтони вышел на ринг и сделал хорошую работу. Очень хорошую работу. Все. Люди, заткнитесь! Но все говорят: "Вау! Вау!". UFC – это прекрасный вид спорта, но это другой вид спорта", – сказал Усик.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Британец будет претендовать на противостояние с победителем дуэли Усика и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой пройдет 18 и определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Также в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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