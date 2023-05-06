Ломаченко призвали прекратить заниматься "грязным де*ьмом"

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) назвал Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) "грязным боксёром". Американец, общаясь с местной прессой, таким образом отреагировал на вопрос журналистов о том, чего он ожидает в ночь боя с украинцем.

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"Это будет грязный бой. Он грязный боец", – цитирует Девина boxingscene.com.

В чем именно заключается "грязь" Василия, Хэйни не уточнил, однако призвал Лому прекратить это "дерьмо".

"У него есть навыки, не поймите меня неправильно, но он во многом полагается на грязную тактику. Хватит тренироваться для этого грязного дерьма. Дай мне честный бой. Я знаю, ты хочешь драться грязно, но это не сработает", – заявил американский чемпион.

Журналисты boxingscene.com уточняют, что несмотря на такую резкую критику, Хейни прекрасно понимает, что его предстоящий противник опасен не одними закулисными уловками.

Не так давно Ломаченко не только возглавлял легкую весовую категорию как единый чемпион, но, по мнению большинства экспертов, считался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории в боксе.

На пике карьеры Василия столкнули с "трона" в 2020 году, в бою против Теофимо Лопеса. С тех пор Хэйни смог заполучить те самые титулы, которые когда-то принадлежали Ломаченко.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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