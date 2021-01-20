Ломаченко показал 'имитацию превосходства' Лопеса: спортивные итоги 19 января

Украинец Василий Ломаченко показал видео "преимущества" Теофимо Лопеса в бою 24 октября, а 130-килограммовый гандболист стал звездой ЧМ.

Кроме того, стало известно, когда будет рассматриваться дело о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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