Ломаченко показал "имитацию превосходства" Лопеса: спортивные итоги 19 января
Украинец Василий Ломаченко показал видео "преимущества" Теофимо Лопеса в бою 24 октября, а 130-килограммовый гандболист стал звездой ЧМ.
Кроме того, стало известно, когда будет рассматриваться дело о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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