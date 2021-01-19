Мы были в Донецке, когда появились блокпосты, приехали "зеленые человечки", – игрок "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился воспоминанями о событиях 2014 года, когда только начиналась война на Донбассе.

В интервью на YouTube-канале "Вацко Live" футболист рассказал, что команда была в Донецке, когда туда приехали "зеленые человечки" и начали устанавливать блокпосты. Он отметил, что о напряженной ситуации в городе узнал от охранника клубной базы, который посоветовал Сергею забрать оттуда свой автомобиль.

"Мы еще были в Донецке, когда начиналось все это: блокпосты ставили, начали приезжать так называемые "зеленые человечки". Потом мы сыграли два или три домашних матча в Черкассах и в отпуск разъехались. Я оставил машину на базе, но как только мы приехали в Запорожье, мне позвонил начальник охраны и сказал забрать автомобиль, потому что "тут что-то начинается". Я привез машину в Запорожье, а затем мы командой поехали на сборы. Вернувшись с них, мы уже приехали в Киев", – рассказал Кривцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Шахтера" рассказал, как относится к тому, что Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".