Швейцария – Украина: названа дата рассмотрения дела о техническом поражении

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) назначил дату рассмотрения апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА, согласно которому нашей сборной было присуждено техническое поражение за матч Лиги наций со Швейцарией (0:3).

Как сообщается на официальном сайте УАФ, слушание по этому делу состоится 16 февраля 2021 года.

Напомним, что поединок шестого тура турнира должен был состояться 17 ноября 2020 года, однако в составе нашей сборной случилась вспышка коронавируса. Врач кантона Люцерн, на территории которого должен был пройти матч, в полном составе отправил команду на карантин и отменил встречу.

В УЕФА приняли решение засчитать Украине техническое поражение, несмотря на то, что у нас было необходимое количество здоровых игроков – голкипер и 12 полевых. В УАФ не согласились с этим приговором и решили его оспорить.

Напомним, что если результат в пользу Швейцарии останется в силе, то наша сборная вылетит из элитного дивизиона Лиги наций, поскольку окажется на последнем месте в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские болельщики заявили, что такая победа над Украиной хуже поражения.