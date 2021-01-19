Ярмоленко вышел на замену и спустя две минуты помог забить победный гол в АПЛ

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал соавтором победного гола в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Бромвича" (2:1).

31-летний футболист сборной Украины вышел на замену на 62-й минуте, а на 66-й ассистировал Майклу Антонио.

После длинной фланговой передачи в центр штрафной площадки, украинец скинул головой мяч на партнера. Английский форвард в падении пробил голкипера.

Для Ярмоленко этот ассист стал первым результативным действием в новом году в АПЛ.

После этой победы "Вест Хэм" в турнирной таблице английского первенства с 32 очками вышел на 7-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года Ярмоленко впервые в сезоне сыграл больше одного тайма в АПЛ.

Андрей вышел на стадион в стартовом составе в матче против "Саутгемптона" и был заменен на 72-й минуте.

Статистический портал WhoScored дал нашему соотечественнику 6,8 балла, что стало лучшим показателем среди игроков атаки "Вест Хэма".