Усик высказался о своем будущем бое

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что он и его команда уже ведут переговоры о новом поединке и "просто нужно подождать".

Во время прямого эфира в Instagram, украинский супертяж признался, что поклонники его засыпали вопросами о том, с кем он проведет свой следующий бой.

"Когда все поймут, что кому выгодно, то это объявится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же?". Все будет вовремя. Переживать не надо", – цитирует Усика Xsport.

Ранее стало известно, что Александр Усик готов разрешить Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри, если получит 2,71 млн долларов.

Кроме того, появилась информация, что Усик может принять участие в отборочном противостоянии за право сразиться за титул чемпиона мира.