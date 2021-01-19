Ярмоленко стал лучшим в матче АПЛ

Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал лучшим среди всех игроков, кто вышел на замену, в матче против "Вест Бромвича"

Поединок 18-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге завершился со счетом 2:1 в пользу "молотобойцев", а наш соотечественник отметился точной передачей.

Украинец появился на поле на 62-й минуте и спустя 4 минуты сделал ассист на Майкла Антонио. Авторитетный статистический портал Whoscored поставил украинцу 7,0 баллов. Кроме голевого паса, Ярмоленко один раз ударил по воротам (попал в створ), а также отдал 9 передач с точностью 100%.

Сам Антонио в стал лучшим среди всех футболистов обеих команд (8,0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре АПЛ Ярмоленко также получил высокую оценку от Whoscored. Игру футболиста сборной Украины против "Саутгемптона" оценили в 6,8, что стало лучшим показателем среди игроков атаки "Вест Хэма".