Ломаченко выложил видео, что на самом деле происходило в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) у себя в Instagram выложил нарезку моментов с его боя против Теофимо Лопеса.

Украинец продемонстрировал, что на самом деле большая часть ударов, которые были засчитаны американскому боксеру, пришлись в воздух. На видео видно, что Ломаченко мастерски уходит от джебов Лопеса. Несмотря на это, многие "выстрелы" Теофимо были отображены в статистике Compubox.

"Имитация превосходства (подарок для Compubox)", – говорится в подписи к ролику.

Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей.

После боя наш соотечественник заявил, что не согласен с результатом. По словам Василия, он пересматривал поединок пять раз и, согласно его оценке, счет по раундам должен быть 6:6.