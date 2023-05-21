'Это позор'. В России встали на защиту Ломаченко после боя с Хэйни

Украинский боксер и бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) получил множество публичных сообщений с поддержкой от своих российских поклонников. Фанаты возмущены решением судей, которые отдали победу обладателю титулов WBO, WBC, IBF, WBA в легком весе Девину Хэйни (30-0, 15 КО).

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Юзеры называют сложившуюся ситуацию позором и ограблением.

"Не фанат Ломаченко,но его конечно ограбили сегодня. Даже в углах после боя в углу Хейни не радовались. Бокс конечно самый позорный вид спорта в мире по судейству", - говорится в самом залайканом комментарии.

Россиянам очень обидно за своего кумира.

"Я так понимаю, что чтобы выиграть Ломе надо было нокаутировать молоденького? Видимо смысла портить 0 поражений и давать Васе победу они не видят. Здорово отбоксировал. Обидно за Васю", - пишут пользователи.

В РФ не понимают, как Хэйни мог победить, если даже букмекеры ставили на украинца.

"В 12 раунде у букмекеров 3,2 давали на Хейни. Почему он выиграл?", – не могут понять любители бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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