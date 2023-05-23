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Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,1 т.
Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) обязательно бы завершил своей победой поединок против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО), если бы сумел забрать 12-й раунд противостояния. При этом удары соперника по корпусу оказали существенно влияние на уроженца Белгорода-Днестровского, заставив того замедляться.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу FightHype выразил легендарный боксер и фанат диктатора Владимира Путина Рой Джонс-младший. Бывший чемпион мира в категориях, у которого есть паспорта России и "ЛНР", отметил, что бой Ломаченко и Хэйни получился очень близким, однако он не испытывает разочарования из-за итогового результата.

Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца
Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

"Удары по корпусы заставляли Лому выглядеть немного иначе, чем мы видели его раньше, поэтому очевидно, что они были эффективными. Когда ты наносишь эффективные удары, они засчитываются. Хейни доминировал в первой половине боя, а Лома – во второй. Если бы у Ломы был двенадцатый раунд, как в одиннадцатом, я мог бы отдать ему победу, потому что он выиграл бы три последних чемпионских раунда. Но меня не злит победа Хэйни", – сказал американец.

Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Ломаченко Хэйни
Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер. Спустя два дня после поражения Василий со словами "мир всем" прокомментировал его.

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