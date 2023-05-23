Ломаченко – Хэйни: легенда бокса и фанат Путина объяснил поражение украинца

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) обязательно бы завершил своей победой поединок против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО), если бы сумел забрать 12-й раунд противостояния. При этом удары соперника по корпусу оказали существенно влияние на уроженца Белгорода-Днестровского, заставив того замедляться.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу FightHype выразил легендарный боксер и фанат диктатора Владимира Путина Рой Джонс-младший. Бывший чемпион мира в категориях, у которого есть паспорта России и "ЛНР", отметил, что бой Ломаченко и Хэйни получился очень близким, однако он не испытывает разочарования из-за итогового результата.

"Удары по корпусы заставляли Лому выглядеть немного иначе, чем мы видели его раньше, поэтому очевидно, что они были эффективными. Когда ты наносишь эффективные удары, они засчитываются. Хейни доминировал в первой половине боя, а Лома – во второй. Если бы у Ломы был двенадцатый раунд, как в одиннадцатом, я мог бы отдать ему победу, потому что он выиграл бы три последних чемпионских раунда. Но меня не злит победа Хэйни", – сказал американец.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер. Спустя два дня после поражения Василий со словами "мир всем" прокомментировал его.

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