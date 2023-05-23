Ни слова об Украине: Ломаченко с фразами 'мир всем' и 'слава Богу' прокомментировал поражение от Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) снова отреагировал на свое поражение от американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Украинский боксер "с благодарностью и радостью" принял результат боя 20 мая, в котором судьи единогласно присудили победу представителю США, чем вызвали гнев болельщиков и экспертов.

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Об этом Ломаченко написал в своем Telegram-канале. Василий на русском языке поблагодарил за поединок Бога, а также пожелал всем мира. При этом он ни словом ни упомянул ни родную страну, ни войну, которую продолжает вести против Украины Российская Федерация.

"Слава Богу за все… И за победы, и за поражения! Только Господь знает, что лучше всего для нас, в тот или иной момент! Так что, с благодарностью и радостью принимаем любой результат! Мир всем!" – прокомментировал свой перфоманс Ломаченко.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

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