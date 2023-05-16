Ломаченко – Хэйни: букмекеры вновь изменили котировки на чемпионский бой

Шансы бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) на победу в бою с американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО) 20 мая. Букмекеры вновь изменили коэффициент на успех украинского боксера поединке за все пояса легкого дивизиона.

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Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ставки на победу Ломаченко теперь принимаются с коэффициентом 3,10 (было – 3,00). Кроме того, более вероятным стал считаться ничейный исход, котировки на который изменились с 17,00 на 15,00. А вот показатели на то, что Хэйни успешно защитит свои чемпионские титулы, остались неизменными – 1,36.

Внесли корректировки аналитики и в показатели на то, пройдет ли бой всю дистанцию. Поставить на это событие можно снова с индексом 1,22 (было – 1,20).

Накануне боя американец пообещал прикончить своего оппонента и завершить его карьеру. В свою очередь Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд дал неутешительный прогноз для Василия Ломаченко в поединке против Дэвина Хейни. Также в сети вспомнили единственный бой, в котором украинец упал в нокдаун. А сам наш боксер назвал свое преимущество над американцем.

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