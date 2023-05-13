Ломаченко побывал в нокдауне, но победил нокаутом. Как это было. Видео

Пять лет назад - 12 мая 2108 года еще чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) победил представителя Венесуэлы Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). 30-летний украинец завоевал чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе и титул чемпиона мира по версии журнала The Ring.

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Тогда Василий стал первым в истории боксером, кому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях всего лишь за 12 боев (до этого Ломаченко становился чемпионом в первом и втором полулегком дивизионах).

Поединок прошел на главной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и складывался не сильно удачно для нашего соотечественника.

Неожиданно за 30 секунд до конца 6-го раунда Ломаченко на секунду потерял концентрацию и нарвался на встречный удар в подбородок, угодив в нокдаун. Это перевернуло бой, прибавило моральных сил боксеру из Венесуэлы и тот с первых секунд 7-го раунда пошел в атаку.

В 10-м раунде Хорхе продолжал вести бой, раз за разом "выстрелами" в голову, напрягая украинца, но за минуту до конца пропустил точнейший удар по печени и улетел в нокаут.

Напомним, что 20 мая 2023-го Ломаченко встретиться против обладателя чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Дэвина Хэйни (29-0, 15 КО). Ориентировочно начало трансляции – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долл. (2200 грн).

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