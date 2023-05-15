'Пришла моя очередь': Хэйни дал обещание прикончить Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) намерен завершить эру Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке 20 мая. Американский боксер усердно готовится к бою, просматривая лучшие выступления своего украинского соперника на профессиональном ринге и во время аматорской керьеры.

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Об этом Хэйни рассказал для промофильма будущего противостояния, который был опубликован на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Действующий чемпион отметил, что давно хотел сразиться с нашим боксером, который якобы избегал поединка против него.

"У меня впереди долгая карьера. Лома собирается скоро уйти на пенсию. Я приканчиваю его. Я останавливаю его карьеру. Я собираюсь привести его в замешательство, и после этого он уже не будет прежним. После этого я закрываю главу о Ломе. Я давно хотел этого боя. Наконец-то он здесь. Шах и метка, детка. Они попались в ловушку. Теперь пришла моя очередь. Мы готовимся к лучшей версии Ломаченко в этот вечер. Мы смотрим его лучшие выступления", – сказал Хэйни.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочно начало – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Василий Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса. В свою очередь, Девин Хэйни уничтожил будущего соперника и рассказал, как украинец устроил ему подставу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд дал неутешительный прогноз для Василия Ломаченко в поединке против Дэвина Хейни. Также в сети вспомнили единственный бой, в котором украинец упал в нокдаун.

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