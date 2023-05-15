"Есть серьезные основания": российский экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что украинцу Василию Ломаченко (17-2, 11 КО) будет очень непросто победить американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Представитель РФ подчеркнул, что боксер из США превосходит соперника в физических данных.

Видео дня

Об этом Дрозд заявил в комментарии порталу Metaratings. По его мнению, Ломаченко нужно будет в буквальном смысле превзойти самого себя, чтобы отобрать пояса у более молодого соперника, которые чувствует себя значительно комфортнее в легкой весовой категории.

"Как и букмекеры, я считаю Хэйни фаворитом. Для этого есть серьезные основания. Справится ли с ним Василий? Это очень сложный бой для Ломаченко. Мне кажется, что у Хэйни больше козырей: более подходящая для его габаритов весовая категория, более молодой возраст и отличные навыки. Это будет очень интересный поединок. Василию нужно будет превзойти себя и быть в очень хорошей форме для того, чтобы победить", – сказал Дрозд.

Напомним, украинец и американец подерутся в Лас Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочно начало – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса. В свою очередь, Девин Хэйни уничтожил будущего соперника и рассказал, как украинец устроил ему подставу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!