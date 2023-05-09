'Хотел захватить мир': Ломаченко сделал признание перед боем с Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) признался, что был одержим идеей стать самым выдающимся боксером планеты. При этом проигрыш американцу Теофимо Лопесу (18-1 13 КО) стал той точкой, которая заставила нашего соотечественника сильно измениться.

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Об этом Ломаченко рассказал в интервью для фильма Blood Sweat & Tears, который вышел на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Он отметил, что смог сделать выводы из фиаско в битве с Лопесом в 2020 году и сейчас готов покорить вершину и стать абсолютным чемпионом мира.

"Раньше я был человеком, который хотел захватить мир. Внутри мое эго было очень большим. Многие этого не видели, но после этого поражения я посмотрел на себя иначе, и после этого момента я начал меняться. Все происходит вовремя. Может быть, тогда это было не мое время. Я потерял тогда три пояса, но выиграл гораздо больше. Для меня это было очень и очень хорошо. Теперь я это понимаю. Теперь я начинаю жить другой жизнью. Я другой человек", – сказал Ломаченко.

20 мая Василий сразится за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочно начало – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. В свою очередь Девин Хэйни уничтожил будущего соперника и рассказал, как украинец устроил ему подставу.

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