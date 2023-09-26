"Крыша поехала": Поветкин выдал бред о том, что Усик "показывает америкосам, как стреляет по Крыму"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин назвал больным Александра Усика из-за категоричной позиции в отношении российских оккупантов. Представитель страны-агрессорки добавил абсурдную мысль о том, что украинцы заблудились, и в очередной раз поддержал кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший российский боксер и олимпийский чемпион Афин-2004 повторил традиционны для РФ нарративы о том, что она воюет не против Украины, но со всем Западом, а Усик "показывает америкосам, как стреляет по Крыму".

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"Когда все начиналось, вот тогда мы с ним и пообщались. Когда я поддержал Владимира Владимировича. Я никогда не произносил фразу "братские сердца", я говорил "братские народы". И я до сих пор так считаю. Они просто заблудились, вот это могу сказать. Усик… Это хороший боксер. А то, что у него крыша поехала… У него своя страна. Но я не могу понять, как он показывает америкосам, как стреляет по Крыму, хотя сам крымчанин. Я считаю это ненормальным", – сказал Поветкин.

Ранее он со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Поветкин также заявил, что если бы Россия не напала на Украину, то "на нашей территории была бы война". Также россиянин выдал ложь о том, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

В свою очередь жена Усика Екатерина жестко высказалась в адрес Поветкина, назвав его трусом. Также она рассказала о звонке Русского витязя мужу, во время которого представитель страны-агрессора пытался доказать, что "в Украине что-то не так".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик со словами "шли люди, но они казались мне мертвыми..." рассказал о своей поездке в Нью-Йорк Донецкой области.

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