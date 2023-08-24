'Шли люди, но они казались мне мертвыми...' Усик откровенно рассказал, что увидел на передовой войны с Россией

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) получает огромный заряд мотивации от защитников Украины, которые противостоят российской агрессии. По словам нашего боксера, он постоянно общается со своими знакомыми и друзьями, которые находятся на передовой.

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Об этом Усик рассказал в интервью изданию Ring TV, вспоминая о своей поездке в Нью-Йорк Донецкой области в апреле нынешнего года. Чемпион мира в двух весовых категориях добавил, что видел все ужасы войны – убитых и тяжелораненых, разрушенные города, уничтоженную технику.

"Я жил с солдатами, провел с ними некоторое время. Конечно, благодаря этому я получаю больше мотивации. Я получаю много текстовых сообщений от своих друзей, которые находятся на передовой. Иногда, когда я разговариваю с друзьями по телефону, взрываются ракеты и я слышу бомбежки, тогда они говорят: "Брат, я тебе перезвоню, если все еще буду жив". В бинокль на высоте 900 метров я увидел бегущих врагов. Я видел взорванные танки, разрушенные дома. Я видел людей без ног, без рук. И еще я видел, как шли какие-то люди, но они казались мне мертвыми..." – рассказал Усик.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве украинец проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). На открытой тренировке перед боем Усик удивил всех своим исполнением песни "Заповіт" музыканта BALSAM. Кроме того, Александр признавался, что после полномасштабного вторжения России он раздумывал над тем, чтобы приостановить карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал лицемерами и лжецами россиян, которые постоянно обвиняют других в тех преступлениях, которые сами же и совершают.

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