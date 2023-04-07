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"Кого он побил?" Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика

Александр Чеканов
Бокс
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'Кого он побил?' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика

Промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн назвал другого британского боксера Джо Джойса (15-0, 14 КО) достойным того, чтобы стать следующим соперником украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Функционер не согласился с тем, что обязательным претендентом на один из поясов нашего соотечественника назвали Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом Хирн заявил в интервью iFL TV, пишет портал Boxing Scene. Он отметил, что в соперниках Дюбуа были неизвестные и слабые оппоненты, тогда как Джойс сражался с серьезными оппонентами, в том числе побив и самого Даниеля, который уже вступил в переговоры по организации боя с Усиком.

''Кого он побил?'' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика
''Кого он побил?'' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика

"Мне нравится Даниэль Дюбуа, но кого он побил, чтобы стать обязательным претендентом для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лерена и Богдан Дину. Это, конечно, фэйр-плей в отношении Дюбуа, но я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс намного раньше него. Хотя я желаю Дюбуа удачи", – сказал Хирн.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой Усик – Дюбуа после того, как сорвался поединок украинца против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

''Кого он побил?'' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика
Александр Усик

В свою очередь представитель Тайсона Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

''Кого он побил?'' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика
 

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о фантастических финансовых требованиях Фьюри за бой 29 апреля. Кроме того, наш боксер рассказал об общении с болельщицей, которая после срыва поединка с Тайсоном предлагала "дать ему в харю".

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