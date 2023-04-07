''Кого он побил?'' Промоутер Джошуа назвал нечестным бой Усика

Промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн назвал другого британского боксера Джо Джойса (15-0, 14 КО) достойным того, чтобы стать следующим соперником украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Функционер не согласился с тем, что обязательным претендентом на один из поясов нашего соотечественника назвали Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом Хирн заявил в интервью iFL TV, пишет портал Boxing Scene. Он отметил, что в соперниках Дюбуа были неизвестные и слабые оппоненты, тогда как Джойс сражался с серьезными оппонентами, в том числе побив и самого Даниеля, который уже вступил в переговоры по организации боя с Усиком.

"Мне нравится Даниэль Дюбуа, но кого он побил, чтобы стать обязательным претендентом для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лерена и Богдан Дину. Это, конечно, фэйр-плей в отношении Дюбуа, но я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс намного раньше него. Хотя я желаю Дюбуа удачи", – сказал Хирн.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой Усик – Дюбуа после того, как сорвался поединок украинца против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

В свою очередь представитель Тайсона Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о фантастических финансовых требованиях Фьюри за бой 29 апреля. Кроме того, наш боксер рассказал об общении с болельщицей, которая после срыва поединка с Тайсоном предлагала "дать ему в харю".

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