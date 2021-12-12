Опубликована впечатляющая статистика ударов Ломаченко в бою с Комми

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) нанес практически одинаковое количество ударов как и его соперник Ричард Комми (30-4, 27 KO) , однако точность украинца при этом была более чем в три раза выше. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, за 12 раундов 34-летний уроженец Белгород-Днестровского выбросил по своему оппоненту 554 удара, 248 из которых оказались точными.

В тоже время Комми лишь 73 раза попал по украинцу из 614 попыток.

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По показателям джебов преимущество нашего соотечественника еще более впечатляющее. 60 джебов достигли цели (из 231), в то время как ганский боец лишь 5 раз попал по Василию (из 210 попыток).

Статистика точных силовых ударов также на стороне Ломаченко: 188/68.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Ломаченко и Комми прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой 33-летнего уроженца Белгород-Днестровского по очкам.

Наш соотечественник доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.