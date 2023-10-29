Как выглядит Фьюри после 33 пропущенных ударов в голову. Появилось фото и видео

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) дал первое видеоинтервью после своей победы над бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), где можно увидеть последствия пропущенных ударов. Под левым глазом британца красовался огромный фингал. Также было видно большое рассечение, которое с трудом скрывала кепка.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, Тайсон Фьюри за 10 раундов битвы с Нганну пропустил от 37-летнего камерунца 59 "плюх". Из них 26 пришлось по туловищу.

Видео дня

9 раз Фрэнсис "трогал" лицо соперника джебом и 24 раза Тайсон пропустил силовой удар.

Всего же за поединок Цыганский король нанес больше ударов, чем Нганну (223-231), но при этом был точнее (71-59). В то же время, Нганну превзошел оппонента в силовых (37-32), но проиграл в джебах (39-22).

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду. Также появились хайлайты боя и судейские записки.

Отметим, что Усик был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

На следующий день после битвы промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен официально заявил, что бой его подопечного с Александром Усиком не состоится в 2023 году.

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