"Как он это переживет, бедняга". Усика "страшно наказали" оккупанты в Симферополе

Украинский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик лишен звания "Почетного жителя Симферополя", которое он получил в 2012 году после победы на Олимпиаде в Лондоне. Такое решение было принято на внеочередной сессии так называемого Симферопольского горсовета.

В соцсетях с иронией оценили столько "жестокое" наказание для непобедимого боксера. Фанаты со смехом интересуется, как теперь он проживет и что будет делать.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "совет Крыма" лишил Усика званий "За верность долгу" и "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

Напомним, что 35-летний Усик является уроженцем Симферополя. Там же родилась и супруга Александра.

25 марта Александр Усик объявил о начале подготовки ко второму бою с Энтони Джошуа.

​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Неделю назад промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа.

В момент вторжения чемпион в супертяжелом весе по трем основным версиям находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Жена Усика сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Позже Екатерина показала последствия вторжения.