Оккупанты в Крыму лишили Усика наград за 'антироссийскую деятельность'. Ранее его дом разгромила армия РФ

Украинский чемпион Александр Усик (19-0, 13 КО) лишен наград и почетных званий оккупационными властями крымского полуострова. Госсовета Крыма принял решение наказать семь человек за "антироссийскую деятельность".

Об этом говорится в постановлении незаконного органа власти АРК, сообщает крымский пропагандистский ресурс "Крыминформ". В частности, Усик был лишен знака отличия "За верность долгу", а также почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

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"Предлагается лишить ряд лиц, ранее награжденных наградами Автономной Республики Крым, данных наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым", – заявили оккупанты.

Кроме Александра в список попали бывший командующий Нацгвардии Украины Николай Балан, главный инспектор Минобороны Украины Игорь Воронченко, первый президент Украины Леонид Кравчук, его преемник Леонид Кучма, экс-премьер АР Крым Сергей Куницын, певица Злата Огневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Усик записался в территориальную оборону Киевской области. Во время попыток захвата столицы оккупанты заняли дом нашего чемпиона в Ворзеле. Жена Усика Екатерина показала видео последствий пребывания там варваров из РФ.