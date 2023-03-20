''Им не хватило мозгов'': жена Усика рассказала, что российские оккупанты украли из их дома под Киевом

Российские оккупанты, которые в начале полномасштабного вторжения в Украину заняли дом украинского чемпиона Александра Усика в Ворзеле, украли у семьи боксера бойлер. После изгнания армии РФ и возвращения на родину спортсмен и его супруга решили приютить там одну из семей, которая пострадала от агрессоров.

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Об этом в интервью порталу Чемпион рассказала жена объединенного чемпиона Екатерина Усик. По ее словам, оккупанты также пытались украсть генератор, однако просто не смогли его запустить и решили, что он сломался и не работает.

"Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом перетерпел орков! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом – орки его вытащили, но им не хватило мозгов в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда. Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которая из-за войны потерял свое жилье – в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там", – сообщила Катерина.

Ранее сам Усик выразил разочарование из-за реакции многих людей в мире, которые думают, что война в Украине – это выдумка и игра. Он также критиковал Запад за недостаточную помощь нашей стране.

Александр резко выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион Артур Бетербиев назвал Усика больным из-за его отношения к стране-агрессору. Кроме того, бывший боксер Александр Поветкин выразил желание разобраться с украинцем из-за его слов об РФ. Наши соотечественники в ответ откровенно высмеяли Русского Витязя.

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