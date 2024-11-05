'Идиотские игры. Фьюри не купится': тренер Дюбуа наехал на Усика

Британский тренер по боксу Дон Чарльз выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сможет взять реванш у Александра Усика (22-0 14 КО). Наставник Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) отметил, что украинцу не удастся вывести соперника из равновесия различными перфомансами.

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Об этом Чарльз заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. При этом британский специалист отметил, что уважает Усика и высоко оценивает его способности, однако все же котирует Фьюри выше украинского бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Усик может играть в эти дурацкие, идиотские игры с другими людьми. Я имею в виду, когда он появился напресс-конференции в образе Хитмэна. Я знаю, что Фьюри на это не купится. Он не станет в это играть. У меня нет ненависти у Усику. Я уже говорил, что я фанат бокса Усика. Он мастерский боец, магический боксер, исключительный спортсмен. Посмотрите, чего он достиг. Но я всегда ставлю Фьюри выше его", – сказал Чарльз.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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