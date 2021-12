Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отметился неожиданной выходкой после боя Ломаченко и Комми (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, оставил неприличное послание Александру Усику.

На вопрос журналиста, что Фьюри сказал украинцу во время боя Ломаченко, Тайсон был лаконичен.

"Что я сказал?Пусть Усик отсос*т мои яйца", – признался британец.

Отметим, что перед боем украинца и ганца, Фьюри устроил сюрприз своему промоутеру Бобу Аруму. В честь 90-летия функционера британский чемпион вышел на сцену и спел песню Happy Birthday to You.

WHAT. IS. HAPPENING. 😆@Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum's 90th birthday! #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A