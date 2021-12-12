Фьюри – Усику: пусть отс***т мои яйца. Видео
Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отметился неожиданной выходкой после боя Ломаченко и Комми (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, оставил неприличное послание Александру Усику.
На вопрос журналиста, что Фьюри сказал украинцу во время боя Ломаченко, Тайсон был лаконичен.
"Что я сказал?Пусть Усик отсос*т мои яйца", – признался британец.
Отметим, что перед боем украинца и ганца, Фьюри устроил сюрприз своему промоутеру Бобу Аруму. В честь 90-летия функционера британский чемпион вышел на сцену и спел песню Happy Birthday to You.
WHAT. IS. HAPPENING. 😆@Tyson_Fury made a surprise visit for @BobArum's 90th birthday! #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/ePIQJDtg8A— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.
Напомним, что 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO.
Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.
Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.
В тоже время Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.
WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.