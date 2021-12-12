Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отметился неожиданной выходкой после боя Ломаченко и Комми (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, оставил неприличное послание Александру Усику.

На вопрос журналиста, что Фьюри сказал украинцу во время боя Ломаченко, Тайсон был лаконичен.

"Что я сказал?Пусть Усик отсос*т мои яйца", – признался британец.

Отметим, что перед боем украинца и ганца, Фьюри устроил сюрприз своему промоутеру Бобу Аруму. В честь 90-летия функционера британский чемпион вышел на сцену и спел песню Happy Birthday to You.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.

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Напомним, что 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

В тоже время Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.