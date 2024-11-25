Цены на лекарства: какие инициативы могут оставить украинцев без лекарств

Массовое закрытие аптек в селах и прифронтовых территориях, исчезновение лекарств с украинского рынка, дефицит жизненно необходимых препаратов и расцвет теневой торговли фальсификатом – такие последствия может иметь предложенная инициатива относительно регулирования цен на весь рынок лекарственных средств Украины.

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Что это за инициатива?

30 октября обнародован для общественного обсуждения проект изменений в постановление Кабинета Министров №955, которым предлагается распространить регулирование предельных наценок на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства. Так, действующее законодательство действует только для препаратов из Национального перечня основных лекарств (определенный государством перечень основных лекарственных средств) и других категорий. Предложенные же изменения имеют целью установить жесткие ограничения для участников фармацевтического рынка на все лекарственные средства.

По проекту для поставщиков и дистрибьюторов максимальная надбавка не должна превышать 10%. Для аптек предлагается дифференцированная шкала торговых надбавок:

до 100 грн – 25%

от 100 до 500 грн – 13%

от 500 до 1000 грн – 7,5%

свыше 1000 грн – 3,5%

Необходимость изменений законодатели обосновывают ростом бедности населения и необходимостью предотвратить дальнейший рост цен на лекарства. Однако эксперты указывают на непропорциональность таких мер.

В частности, на возможную угрозу для дорогостоящих препаратов и лекарств, требующих особых условий хранения. Из-за мизерной разрешенной наценки (3,5% для препаратов стоимостью более 1000 грн) аптека не сможет позволить себе держать их в ассортименте. А это, в свою очередь, создаст серьезные проблемы для пациентов с хроническими заболеваниями и нуждающихся в паллиативной помощи.

Критическая ситуация может сложиться и в отдаленных населенных пунктах и прифронтовых территориях. Предложенная регулировка сделает работу многих аптек невозможной и приведет к их закрытию. Специалисты рынка объясняют: аптеки не являются прямым ценообразователем стоимости препаратов, поскольку цена лекарства напрямую зависит от первоочередной стоимости закупки у производителя. Которого, по какой-то причине, данная инициатива обходит стороной.

Эксперты также прогнозируют, что дефицит легального лекарства может привести к развитию теневого рынка. Подход создает предпосылки для роста количества фальсифицированных лекарств из-за неофициального импорта.

Такие изменения приведут к необходимости значительного сокращения деятельности некоторых международных компаний в Украине, что, кроме уменьшения количества рабочих мест, поразит и поступления в государственный бюджет. При этом дополнительные затраты, связанные с такой реструктуризацией бизнеса в Украине, приведут к еще большему повышению цен на лекарственные средства", – предупреждает Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

Не постановлением единственным: депутаты готовят собственные инициативы

Примечательно, что параллельно с описанной выше инициативой активизировались и отдельные народные депутаты. В частности, речь идет о созданной в сентябре 2024 года Временной следственной комиссией Верховной Рады, которая планирует внести дополнительные предложения по регулированию фармрынка.

Каким образом? Добавив поправки к принятому Верховной Радой в первом чтении 20 ноября законопроекту №11493 об упрощении государственной регистрации лекарственных средств для централизованных закупок. Хотя документ касается препаратов, закупаемых за государственный счет, парламентарии заявляют о намерении использовать его как базу для более масштабного регулирования.

Так, члены Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, без обсуждения с профессиональным сообществом и обходя полноценную процедуру рассмотрения законодательных инициатив, намерены внести в уже принятый в первом чтении документ 5 критических и никак не связанных с первоначальным документом дополнительных предложений.

Такая спешка и выборочный подход вызывает беспокойство экспертов, ведь регулирование обращения лекарственных средств должно быть системным и последовательным. Профессиональное сообщество подчеркивает необходимость провести профессиональное обсуждение всех инициатив с экспертами отрасли перед их дальнейшим продвижением, чтобы не допустить разрушительных последствий системы обеспечения лекарствами.

Кому выгодно новое регулирование?

Анализ ценовой динамики на фармацевтическом рынке за 2022-2024 годы показывает, что основной рост цен происходит не в розничной сети. До 75% конечной стоимости лекарства формируется на уровне производителя и импортера.

При этом вклад дистрибьюторов и аптек в подорожание значительно более скромный – в среднем 10% и 15% соответственно. Несмотря на то, что сейчас цены и наценки на большинство лекарственных средств не регулируются государством, рынок демонстрирует способность к саморегуляции через конкуренцию. Это подтверждается снижением среднерозничной наценки за последние 10 лет с 23% до 14%.

Интересно, что рост цен на лекарства оказался даже ниже по сравнению с другими товарами первой необходимости. По данным Государственной службы статистики, в сентябре 2024 года к аналогичному периоду 2023 года:

хлеб подорожал на 13,3%

масло – на 21,2%

фрукты – на 16%

овощи – на 56,4%

коммунальные услуги – на 18,7%

электроэнергия – на 63,6%

Стоимость фармацевтической продукции выросла всего на 12,4%.

В пояснениях к инициативе говорится, что регулирование цен имеет целью защиту интересов пациентов. Однако анализ указывает, что основными выгодоприобретателями могут стать крупные отечественные производители, которые смогут усилить свое влияние после возможного ухода международных компаний.

Эксперты указывают на риск монополизации рынка. После закрытия части аптек и возможного ухода международных компаний, крупные отечественные производители смогут диктовать свои условия.

Отметим, что некоторые крупнейшие украинские производители публично поддерживают инициативу по регулированию цен. В частности, один из крупнейших игроков отрасли, чьи цены за последние два года по оценкам рынка выросли на 83%, заявляет о важности создания прозрачных механизмов ценообразования на лекарства, которые обеспечат доступность современных и эффективных препаратов для украинцев. В то время как экспертное сообщество предлагает начать анализ именно с уровня производителей.

"Мы настаиваем на проведении мониторинга расчетов рентабельности деятельности всех участников фармацевтического рынка Украины с целью определения текущих реалий формирования их исходной цены", – отмечает Олег Климов, Председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", член Совета Международной федерации фармацевтов (FIP).

ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" также предупреждает, что введение указанного Постановления может повысить расход именно непосредственно из кошелька пациента.

В то же время гендиректор ООО "Ново Нордиск Украина" Владислав Мороз считает, что снижение торговых надбавок на лекарства может также ограничить ассортимент аптек. "Этот риск особенно касается жизненно важных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями, таких как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания", – сказал он.

Почему это противоречит законодательству?

Предложенное регулирование цен противоречит сразу нескольким законам Украины. В первую очередь, недавнему Указу Президента №483/2024 "О мерах по обеспечению доступности медицинской и реабилитационной помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в сельской местности". Во-первых, существует риск закрытия значительного количества несетевых аптек, а также заведений в прифронтовых регионах, маленьких городах и селах в рамках принятия таких инициатив. А это в свою очередь неизбежно приведет к уменьшению доступности необходимых препаратов.

В то же время, Указ Президента прямо предусматривает рассмотреть возможность дополнительных мер по повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе путем внедрения стимулов для использования имеющейся медицинской и аптечной инфраструктуры; расширение сети аптечных учреждений и т.д. для покрытия и обеспечения доступа населения к препаратам, учитывая увеличение паллиативных, сложных пациентов, травм, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Особенно острые противоречия возникают с Законом "О ценах и ценообразовании". Предлагаемое регулирование также конфликтует с Законом "О защите экономической конкуренции", противоречия возникают и с Хозяйственным кодексом Украины.

Кроме того, предложенный подход идет вопреки европейским практикам. Анализ показывает, что в 28 из 30 европейских стран аптечная наценка регулируется только для сегмента препаратов, стоимость которых подлежит возмещению государством. "В Украине же предлагают регулировать весь оптовый и розничный рынок, причем сам подход к этой регуляции является антиевроинтеграционным", – отмечает Олег Климов.

Масштаб экономических потерь

По оценкам экспертов, только из-за ухода международных компаний бюджет государства может потерять 200-300 млн долларов ежегодных налоговых поступлений.

"Очевидно, все эти изменения существенно повлияют на функционал и численность украинского персонала компаний и снизят налоговые поступления в государственный бюджет", – предупреждает AIPM Ukraine в своем обращении в Минздрав.

Для аптечного бизнеса ситуация выглядит еще более критичной. Анализ структуры расходов показывает, что аптеки уже имеют много финансовых вызовов: аренда, коммунальные услуги и фонд оплаты труда (до 25% от оборота), альтернативные источники питания (из-за перебоев с электроснабжением), налоги и сборы (5-20%), инкассация средств. Эксперты говорят, что только банковские услуги эквайринга при безналичных расчетах могут "съедать" 1,6-2,75% от обращения, а услуги прайсагрегаторов, которыми пользуются 20% потребителей для поиска лекарства, стоят аптекам около 2,4% от стоимости препарата.

Особенно остро стоит вопрос логистики и хранения лекарств. Новые ограничения сделают экономически нецелесообразным содержание холодовой цепи для термолабильных препаратов, хранение дорогостоящих лекарств, доставку в отдаленные регионы, поддержку широкого ассортимента.

Что предлагает фармсообщество?

Вместо тотального регулирования профессиональные ассоциации предлагают комплексный подход с учетом всех участников. В частности, внедрение европейского опыта и следующие шаги:

Внедрение референтного ценообразования для рецептурных препаратов, что положительно повлияет на развитие рынка лекарственных средств и обеспечит потребителей доступным и качественным лекарством

Введение обязательного декларирования цен производителями лекарственных средств при прохождении процедуры государственной регистрации в Минздраве Украины и дважды в год на постоянной основе

Дальнейшее расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" в амбулаторном сегменте, что существенно уменьшит экономическую нагрузку на пациента и будет контролировать цены на реимбурсируемые препараты.

Налоговые механизмы: снижение/отмена НДС на лекарства, налоговые льготы для удаленных аптек, специальный режим для прифронтовых территорий

Ускорение и расширение полноценного внедрения HTA (Health Technology Assessment) для современных препаратов/технологий лечения и адекватное госфинансирование механизма КПД (договоров управляемого доступа) для обеспечения доступа пациентов к такому лечению.

Увеличение экономической доступности лекарственных средств для потребителей возможно за счет расширения участия государства в обеспечении населения препаратами, считает Владимир Игнатов, Исполнительный директор AIPM Ukraine. Согласно комментарию директора Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Ирины Суворовой, в настоящее время участие государства в обеспечении населения лекарствами по программе "Доступные Лекарства" составляет всего 12%, тогда как 88% оплаты стоимости ложится на плечи пациентов.

Эксперты также считают необходимым принятие после обсуждения с фармацевтическим сообществом и бизнесом фундаментальных законов "О фармацевтической деятельности" и "О самоуправлении медицинских профессий", которые законодательно нормируют правила ведения фармацевтической деятельности.

А EBA отмечает необходимость системных изменений в отрасли. "Регулирование цен должно быть обоснованным, с учетом расчетов и анализа влияния на всех участников рынка: производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей и пациентов", – подчеркивают в Ассоциации.

Учитывая масштаб экспертных мнений и потенциальные риски, есть уверенность, что правительство прислушивается к мнению профессионального сообщества. Ведь именно совместными усилиями через профессиональный диалог между государством и участниками рынка, особенно сейчас, в сложное военное время, можно найти лучшие решения для обеспечения украинцев качественными и доступными по цене лекарствами.