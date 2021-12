Ломаченко в чемпионском бою с нокдауном победил Комми. Видео

Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил 34-летнего ганского бойца Ричарда Комми (30-4, 27 KO) и завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 12-раундовый поединок в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел всю дистанцию и завершился победой украинца по очкам 117:110, 119:108, 119:108.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми.

Первые минуты боя прошли в разведке. Два боксера не старались форсировать события, больше увлекаясь фехтованием джебами. Под конец раунда Комми попытался организовать несколько атак, вынуждая Василия убегать по рингу.

Ганец занял центр ринга. Бойцы наконец включились в рубку, устраивая размены. Уже украинец был в центре. Наш соотечественник периодически демонстрировал фирменные нырки, после удара резко отходя в сторону. Иногда Вася даже заигрывался, опуская руки. Практически с гонгом украинский боксер провел успешно роскошную комбинацию, левым боковым ошарашив Ричарда.

34-летний Ломаченко быстро двигался на ногах, но Комми успел восстановиться за перерыв, и явно терпел, выжидая свой момент. Во время работы в клинче Ломаченко пропустил несколько хороших ударов в голову, но затем сразу включился, обрабатывая оппонента сериям.

Комми постепенно выходил из защиты, нападая, делая шаг назад. Боксеры не боялись устраивать открытый бокс, отвечая серией на серию. Двойки Ричарда не создавали особой угрозы нашему соотечественнику.

5-й раунд начался с атак боксера из Ганы. Он занял центр ринга, вынуждая украинца больше сосредоточиться на защите. Теперь уже Василий выжидал, не форсируя события.

На экваторе боя Ломаченко попытался выполнить требование своего тренера и отца, атакуя печень Комми. Несколько раз Ломе удавалось зажать противника в угол, обрабатывая его сериями. Прошла и двойка в голову Ричарду. Сам ганец максимально пытался отвечать украинцу, но это удавалось делать нечасто.

В 7-й трехминутке случился первый нокдаун. Комми пропустил левый боковой и упал на канвас. Василий несколько раз спрашивал у тренера соперника, не хочет ли его подопечный сдаться. Бил только украинец и концовку раунда Ричард просто выживал, но так и не был нокаутирован.

