Запрещенный в Украине Мамонов скончался на 71-м году жизни

В 70 лет умер советский и российский музыкант, лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Последние недели жизни он был в искусственной коме, у него начали отказывать легкие.

Об этом сообщается на официальной странице артиста в Facebook. Врачи ранее отмечали, что состояние музыканта было стабильно тяжелым, поэтому попытки вывести его из искусственной комы даже не рассматривались (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"15 июля скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память…", – говорится в сообщении.

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Петр Мамонов провел почти 20 суток в Коммунарке и 15 из них – в состоянии искусственной комы. По словам его супруги Ольги, ранее у нее была надежда на выздоровление мужа, однако потом все начало ухудшаться.

"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", – заявляла женщина.

Напомним, что в начале декабря прошлого года, в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники развернули назад лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова.

Музыкант пытался попасть в Украину в сопровождении гражданки РФ, "якобы в личных целях", ранее незаконно посещал аннексированный Крым, что и стало причиной запрета для въезда.

Коротко о знаменитости:

Петру Мамонову 70 лет. Он известен как основатель группы "Звуки Му", а также по ролям в фильмах "Шапито-шоу", "Игла", "Остров" и многим другим. Его с коронавирусом госпитализировали в больницу в Коммунарке.

В середине 1970-х годах впервые женился, жена родила ему сына, но брак очень быстро распался.

В 1982 году женился на Ольге Мамоновой, которая была его менеджером. В браке у них появилось двое сыновей.

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