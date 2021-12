"Это ж надо быть таким идиотом..." Поступок Ломаченко в бою с Комми раскритиковали

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал поступок украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который несколько раз в течение боя против Ричарда Комми (30-4, 27 KO) призывал секундантов ганца остановить его избиение. По словам специалиста, такой жест абсолютно не украсил поединок.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommey pic.twitter.com/GbVDENGlL8