"Это ж надо быть таким идиотом..." Поступок Ломаченко в бою с Комми раскритиковали

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал поступок украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который несколько раз в течение боя против Ричарда Комми (30-4, 27 KO) призывал секундантов ганца остановить его избиение. По словам специалиста, такой жест абсолютно не украсил поединок.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommey pic.twitter.com/GbVDENGlL8 — GOATweather (@FightingReflex) December 12, 2021

Городничий уверен, что Ломаченко необходимо было в 8-м раунде включиться, делать те же самые движения и довести дело до нокаута.

"Нет, он начал издеваться, и к чему мы пришли? Это ж надо быть таким идиотом, чтобы отказаться от боя из-за того, что Василий Ломаченко этого захотел. Показал вот так рукой "давайте давайте"... Ну конечно такой поступок... Для меня это показалось не очень красивым. ", – сказал Городничев в эфире своего Youtube-канала.

Видео дня

Тренер считает, что если Василий был настолько уверен в победе, он должен был это продемонстрировать в ринге.

"Если ты хочешь чтобы угол снял соперника, то ты должен его так бить, чтоб от него ничего не осталось А так он дал Ричарду в 8-м раунде отдохнуть и минуту в начале вообще ничего не делал. Такой шанс упустил", – заявил Городничев.

Стоит отметить, что не один Городничев был поражен таким поступком. Такое отношение к Комми шокировало мир бокса.

Напомним, поединок Ломаченко – Комми в Нью-Йорке прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий, празднуя победу, вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).

Этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, были возмущены также и известные украинцы. Так, Владимир Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.