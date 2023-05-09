'Все складывается против него': Хэйни уничтожил Ломаченко и рассказал, как украинец устроил ему подставу

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) признался, что не испытывает симпатии к украинцу Василию Ломаченко (17-2, 12 КО) накануне поединка 20 мая. Американский боксер вспомнил о том, что еще четыре года назад вызывал нашего соотечественника на бой, но тот отказался.

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Об этом Хэйни рассказал в интервью для фильма Blood Sweat & Tears, который вышел на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Он также выразил уверенность в своей победе над экс-чемпионом мира в трех весовых категориях, отметив, что Ломаченко впервые в карьере будет считаться явным аутсайдером боя.

"Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним, так как тогда мне было 20 лет. Поэтому мне не нравится Лома. Я хочу сильно его побить. Я хочу отправить его на пенсию. Лома никогда не был аутсайдером. Но на этот раз он сражается с чемпионом, и более крупным парнем, более сильным парнем, более быстрым парнем, более молодым парнем. Все шансы складываются против него", – сказал Хэйни.

Поединок украинца и американца пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хейни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи разнес Девина Хейни из-за слов об украинце. Сам наш боксер обратился к болельщикам и вызвал бурную реакцию соотечественников.

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