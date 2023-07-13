'Если он пропустит...' Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Британский претендент Даниель Дююуа (19-1, 18 КО) имеет шансы победить объединенного чемпиона мира Александра Усика (20-0, 13 КО) в поединке 26 августа. Динамит, как называют уроженца Лондона, владеет мощным ударом, что в супертяжелом весе невероятно важный фактор.

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Такое в интервью YouTube-каналу iFL TV выразил бывший чемпион мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), пишет портал Boxing Social. Он добавил, что Усик добился своих успехов благодаря тяжелому труду, но его нельзя считать неуязвимым, ведь он, как и все, пропускает удары.

"У Дюбуа есть шанс. Бокс – это красивый бизнес, красивый спорт, поэтому мы и смотрим его. Я очень уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень. Его успех не связан с удачей. Он достиг всего тяжелым трудом. Но было бы хорошо, если бы Дюбуа тоже выиграл для своего наследия. Для него это похоже на сон со всем, через что он прошел. Усик пропускает удары. Так что, если он пропустит "неправильный удар", он может упасть. Помните, что это бокс в супертяжелом весе. Вы имеете дело с серьезными ударника, поэтому я даю ему шанс ударить", – сказал Джошуа.

Бой Усика и Дюбуа состоится во Вроцлаве. случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), который накануне объявил о бое с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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